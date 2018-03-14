أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاربعاء انسحاب بلاده من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في سياسته التي أفضت الى سقوط عدد من القتلى في اطار مكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي في بيان له “أعلن ان الفيليبين الغت مصادقتها على نظام روما بمفعول فوري”.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اعلنت مطلع شباط/فبراير بدء دراسة تمهيدية للمرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها دوتيرتي.

وكان دوتيرتي الذي انتخب بسهولة في 2016، وعد بالقضاء على تهريب المخدرات في حملة ادت الى مقتل عشرات الآلاف من مرتكبي الجنح.

ومنذ انتخابه قتلت الشرطة المحلية حوالي اربعة آلاف شخص يعتقد انهم من مهربي او مدمني المخدرات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية