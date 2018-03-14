تدرس الحكومة اليابانية فكرة عقد قمة بين رئيسها شيزو آبي والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، بحسب ما أفادت وسائل اعلام يابانية الاربعاء.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن مصادر في الحكومة قولها إن “طوكيو تريد تحقيق تقدم في مسألة خطف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي”.

بدورها، اوردت وكالة “جيجي” اليابانية للأنباء معلومات مماثلة، مشيرة الى ان “اليابان التي تتصدى بقوة لبرامج كوريا الشمالية النووية والبالستية تخشى تهميشها إذا ما قطعت المفاوضات بين الكوريتين وبين واشنطن وبيونغ يانغ شوطا”.

وتعليقا على الموضوع، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية “سندرس استراتيجيتنا من وجهة نظر ما هو الامر الاكثر فعالية لمعالجة الازمة الكورية”.

ووافق كيم على لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، فيما من المتوقع أن يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي بنهاية ايار/مايو المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية