تبدأ المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الاربعاء ولايتها الرابعة، حيث يفترض ان ينتخب النواب الذين تم انتخابهم في 24 ايلول/سبتمبر الماضي ميركل مستشارة قبل ظهر الاربعاء، ثم ستقسم اليمين قبل ان تعقد اول اجتماع حكومي حوالي الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي(16.00 بتوقيت غرينتش).

وتنهي هذه المراسم عملية سعي طويلة لتشكيل اغلبية، وفي نهاية المطاف افضت المفاوضات الى عودة التحالف المنتهية ولايته الى السلطة، علما انه لم يسبق ان احتاجت المانيا الى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.

وستقود ميركل بلدا هزه الانتعاش التاريخي لليمين القومي ممثلا بحزب “البديل من اجل المانيا” الذي اصبح بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة اول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائبا.

ويحتل اصلاح الاتحاد الاوروبي اولوية في برنامج عمل الحكومة الالمانية، وقد وعدت ميركل بالاسراع في ان تعيد لالمانيا “صوتها القوي” في اوروبا.

وستزور ميركل في الايام المقبلة باريس لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن اصلاحات الاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية