اعتدت عناصر من مصلحة السجون الصهيونية في معتقل النقب الاسرائيلي على الأسير الفلسطيني عماد جعيدي (30 عاماً)، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وأشارت المصادر الى انه “اثناء نقل الأسير جعيدي الى عيادة السجن اعتدى عناصر من مصلحة السجون عليه بالضرب المبرح ما دفع الاسرى في اقسام سجن النقب للاحتجاج على ذلك”، ولفتت الى ان “الاسير عماد جعيدي يعاني من مرض عصبي ويحتاج الى الرعاية الطبية”.

يذكر ان الاسير عماد جعيدي وهو من سكان مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة معتقل منذ شباط/فبراير عام 2015.

المصدر: فلسطين اليوم