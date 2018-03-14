أعلنت الحكومة الفنزويلية ان جهاز الاستخبارات اعتقل الثلاثاء الجنرال المتقاعد ميغيل رودريغيز توريس الذي كان سابقا وزيرا للداخلية والعدل، وذلك بتهمة التخطيط لمؤامرة ضد الجيش.

وأوضحت الحكومة في بيان لها ان “عناصر من جهاز الاستخبارات (سيبين) القوا القبض على الوزير السابق البالغ 54 عاما داخل فندق في كراكاس حيث وعد بأن يدلي باعلانات مهمة بشأن فنزويلا”.

وأضاف البيان ان “الجنرال المتقاعد كان مطلوبا للعدالة بسبب ضلوعه في انشطة ضد السلام حيث شارك في مؤامرات كان هدفها النيل من وحدة قواتنا المسلحة”.

ولفت البيان الى ان “الموقوف سيحال الى القضاء”، واشارت الى انه “اقيل من الحكومة بسبب صلاته بالاستخبارات الاميركية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية