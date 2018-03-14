أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن أمله في تشكيل “قوات فضائية” أسوة بالقوات البرية والبحرية والجوية وسلاح مشاة البحرية (المارينز)، التي تتشكل منها حاليا الجيوش الأميركية.

وقال ترامب خلال زيارة قصيرة الى قاعدة ميرامار الجوية في ضاحية سان دييغو (جنوب كاليفورنيا) إن “استراتيجيتي الامنية الجديدة تعترف بأن الفضاء هو منطقة قتال شأنه في ذلك شأن البر والجو والبحر”.

واضاف ترامب في خطاب امام جنود من سلاح مشاة البحرية الاميركية (المارينز) “كنت اتحدث عن هذا الامر في ذلك اليوم لأننا نقوم بعمل رائع في الفضاء لقد قلت ربما نحن بحاجة الى تشكيل سلاح جديد قد نسميه سلاح الفضاء”.

وتابع ترامب “في الواقع انا لم اكن جديا ولكنهم قالوا لي انها فكرة سديدة. ربما ننفذها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية