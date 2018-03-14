أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأربعاء في 14-3-2018.

النهار‎:

يبدو أن نقابة المعلمين متجهة الى تنفيذ تهديدها بالإضراب في أيار المقبل بعد التغاضي الرسمي عن معالجة موضوع ‏الزيادات على الرواتب ورفض إدارات المدارس دفع بدل الدرجات الست‎.

نشر المستشار القانوني لوزير مكافحة الفساد نقولا تويني تغريدة فيها: “البشرى السارة في 6 أيار: فؤاد السنيورة بلا ‏حصانة. سأنتخب من يتعهد بمحاكمته‎”.

أبدت مواقع الكترونية استغرابها من إعطاء المجلس الوطني للاعلام صلاحية “العلم والخبر” لها من خارج اختصاصه ‏الذي ينص عليه القانون‎.‎

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الأخبار‎:

الرياشي يدعو لخصخصة تلفزيون لبنان‎

يوجّه وزير الإعلام ملحم رياشي كتاباً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم، بوصفه رئيس المجلس الأعلى ‏للخصخصة، يطلب فيه العمل على خصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية ــ القسم العربي. وأكّد رياشي ‏لـ”الأخبار” أن “خصخصة التلفزيون والإذاعة تنزل عن كاهل الدولة أعباء ماليّة كبيرة، وتسمح بتطوير العمل في ‏التلفزيون والإذاعة وتطوير مهارات الموظّفين وقدراتهم”. وأشار إلى أنه سيبذل كل جهد “للدفاع عن حقوق الموظّفين ‏المهدورة‎”.‎

تشكيلات دبلوماسية جديدة… “بسرّية تامة‎”

يجري الإعداد في وزارة الخارجية لإنجاز ملفّ التشكيلات الدبلوماسية في الفئة الثالثة (المُلحقين الدبلوماسيين). وقد ‏أوصى وزير الخارجية جبران باسيل بأن يُحاط الأمر “بسرية تامة”، إلى حين الانتهاء من التشكيلات، من أجل عدم ‏مُشاورة أي فريق سياسي بالموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام المحاصصة السياسية والطائفية‎.‎

الوكالة الوطنية بعد “الزهرة‎”!

بعد رواية “الزهرة” التي قطفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحمته قبل أعوام من الاغتيال المحتّم، ‏جاءت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، برواية مشابهة حول الاخطار المحدقة بجعجع. ونشرت الوكالة خبراً عن قيام ‏دورية من مجموعة قوى الأمن المكلّفة حماية منزل جعجع في معراب بتوقيف شابين وذكرت اسميهما وقريتيهما، ‏بتهمة مراقبة محيط مسرح “البلاتيا” في كسروان، الذي من المنتظر أن يعلن فيه جعجع أسماء مرشّحيه اليوم. وأكّدت ‏مصادر لـ”الأخبار” أن “ما نشرته الوكالة الوطنية عارٍ من الصّحة، وتوقيف الشابين تمّ في منطقة أخرى ولسبب ‏مغاير تماماً لما ورد في خبر الوكالة‎”.

البناء‎ :

كواليس‎

أفاد العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، أنّ “المديرة الجديدة لـ”سي أي آي” جينا ‏هاسبيل، لن تتمكّن من زيارة الاتحاد الأوروبي دون مواجهة احتمال اعتقالها”، مشيراً إلى أنه “من اللافت أنّ جينا ‏هاسبيل، التي عذّبت أشخاصاً، لن تتمكن، على الأرجح، من زيارة الاتحاد الأوروبي للقاء رؤساء الاستخبارات الأخرى ‏دون مواجهة خطر اعتقالها بفضل الشكوى، التي تقدّم بها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في ‏نيابة ألمانيا‎”.

خفايا‎

استغربت أوساط سياسية استمرار أحد السياسيين بالحديث عن استهدافه في مرحلة سابقة، وتحديداً في عهد إحدى ‏حكومات الجهة السياسية التي كان ينتمي إليها آنذاك، ثم عاد مجدّداً لينضوي تحت لواء تلك الجهة وبات من أشرس ‏المتحدّثين باسمها والمدافعين عن توجهاتها، بعدما وصل إلى عدد من المناصب غير مهتمّ بما يقول الآن عن امتهان ‏كرامته‎.‎

الجمهورية‎:

تردّد أن انضمام أحد المرشحين إلى لائحة في البقاع كان بسب الضغوط عليه بعدم الترخيص في السنة المقبلة لمشروع ‏أعدّه‎.

أعربت أوساط تربوية عن إستغرابها من ترشُّح نقابي كان في مواجهة دائمة مع السلطة وهو الآن ينضم إلى صفوفها‎.

لاحظت أوساط سياسية أنه بالرغم من حماسة السياسيّين برفع الكوتا النسائية إلى 30 في المئة في المجلس النيابي، ‏تبيّن أن المرشحات في اللوائح لا يتجاوزن العشرة في المئة في أحسن الحالات‎.‎

اللواء:

تشكو معظم اللوائح من صعوبة توزُّع الأصوات التفضيلية‎

رصدت أموال لأشخاص وجهات مشبوهة للترويج لوقائع كاذبة بهدف خداع الرأي العام، ولأسباب انتخابية؟‎!‎

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام