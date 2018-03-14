أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تواصل دعوة بريطانيا للتعاون في قضية تسميم العقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال.

وقالت زاخاروفا “من جانبنا، على الرغم من كل هذا المسرحية، وكل هذه الهستيريا ، لا يزال هناك اقتراح لعمل محدد حول هذا الحادث ، كما يسمونه ، بما في ذلك كون المتضرر مواطن روسي، على الاقل لفهم ما حصل”.

وقالت إن التصريحات الصادرة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحق روسيا “خطيرة للغاية من وجهة نظر تقويض الأسس التي كان العالم الحديث يقوم عليها”.

وكانت ماي أعلنت أمس الاثنين، أنه “من المرجح جدا” أن تكون روسيا هي المسؤولة عن تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، لافتة إلى أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أبلغ السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو بأن روسيا لديها من الوقت حتى مساء اليوم الثلاثاء لتقديم توضيحات مفصلة حول قضية سكريبال، وإلا وعدت بإدخال “تدابير أكثر جدية” ضد روسيا مما كانت علية من قبل.

المصدر: سبوتنيك