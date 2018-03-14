يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء في موسكو تنفيذ عقد توريد “اس-400” إلى تركيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “سيتم التطرق إلى تنفيذ العقد الموقع لتوريد منظومة الدفاع الجوي “اس-400″ إلى تركيا ، وكذلك المشاريع الراهنة والواعدة في مجال التعاون العسكري التقني”.

وأشار البيان إلى إنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لمناقشة طرق توحيد الاتجاهات الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية.

هذا ويقوم وزير الخارجية التركي بزيارة عمل إلى روسيا في 14 آذار/مارس، لحضور الاجتماع السادس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتعمل المجموعة في إطار مجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي روسيا وتركيا.

هذا وتعتبر منظومات الدفاع الجوي اس-400 “تريومف” أو [نشوة انتصار] هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

المصدر: سبوتنيك