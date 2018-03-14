تقدم يوليوس مادا بيو مرشح ابرز حزب معارض الى انتخابات الرئاسة في سيراليون بشكل طفيف على مرشح الحزب الحاكم سامورا كامارا في

الجولة الاولى التي جرت في 7 آذار/مارس، على أن تنظم الجولة الثانية في 27 الجاري، بحسب ما اعلنت اللجنة الانتخابية الثلاثاء.

وبيو جنرال سابق حصل على مليون و97 الفا و482 صوتا (43.3 بالمئة) في حين حصل منافسه وزير الخارجية السابق كامارا على مليون و82 الفا و748 صوتا (42.7 بالمئة) من اجمالي اصوات المقترعين وهي مليونان و537 الفا و122 صوتا.

وكان ناخبو هذا البلد الفقير في غرب افريقيا الذي ينخره الفساد. صوتوا في 7 آذار/مارس لاختيار رئيسهم ونائب الرئيس واعضاء البرلمان والمستشارين المحليين، ولم يكن بامكان الرئيس المنتهية ولايته ايرنست باي كوروما الترشح بعد ولايتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية