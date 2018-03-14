اعلن مسؤول كبير في البنتاغون الثلاثاء ان الاتفاق حول النووي الايراني يبقى لصالح الولايات المتحدة، في حين يصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب هذا الاتفاق بـ “الفظيع”.

وقال قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزف فوتيل امام لجنة في مجلس الشيوخ “نعم انا اتشارك في الراي مع وزير الدفاع جيم ماتيس، وقائد اركان الجيش الجنرال جو دانفورد، اللذين يعتبران ان الحفاظ على هذا الاتفاق يبقى لصالح الولايات المتحدة”.

وتابع الجنرال فوتيل “من وجهة نظري، يسوي هذا الاتفاق احد ابرز التهديدات التي نواجهها من قبل ايران”.

وقال ايضا “في حال الغي الاتفاق، علينا ان نجد طريقة اخرى للتعامل مع برنامج التسلح النووي” لايران، قبل ان يضيف “لذا نعم اشاركهم الرأي”.

وكان الرئيس الاميركي اورد موقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون المؤيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران، من ضمن نقاط الخلاف معه الامر الذي دفعه لاقالته.

ويعتبر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، الذي اختاره ترامب ليخلف تيلرسون في وزارة الخارجية، من “الصقور”، وانتهج منذ تعيينه على راس الوكالة في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 خطا متشددا لا بل حربيا احيانا، واعدا بان تكون الوكالة اكثر “فظاظة” بوجه ايران وكوريا الشمالية خصوصا.

وتم التوصل الى الاتفاق النووي الايراني في تموز/يوليو 2015 بين طهران من جهة ودول (الخمسة + 1) من جهة ثانية، ويفرض رقابة مشددة على النشاطات النووية لطهران بشكل يؤكد الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وتعترض ادارة ترامب بشكل اساسي على رفع بعض القيود المفروضة على ايران ابتداء من العام 2026، وعلى برنامج طهران البالستي الذي تعتبر انه ينتهك قرار مجلس الامن رقم 2231.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية