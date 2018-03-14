اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الثلاثاء اعادة اكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا الى بلادهم، في اطار خطة طوارئ.

وفي كانون الاول/ديسمبر أعلن مسؤولون اوروبيون وأفارقة عن خطة تسريع لعمليات الترحيل “الطوعية” بعد لقطات تلفزيونية عن قيام مهربين وشبكات اجرامية ببيع المهاجرين عبيدا في ليبيا.

وتكشفت اوضاع مخيمات احتجاز اللاجئين في ليبيا بعد تقارير عن حالات اغتصاب وتعذيب وضرب في المخيمات الخاضعة لسلطة حكومة رئيس الوزراء فايز السراج المدعومة من الامم المتحدة.

وقالت موغيريني امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ “في اول شهرين من هذا العام، كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، تمكنا من انقاذ وتحرير اكثر من 16 الف شخص من المخيمات في ليبيا”.

وفي عام 2017 بأكمله تمت اعادة 16 الف شخص الى اوطانهم من المخيمات، واكدت موغيريني انه لم يعد في تلك المخيمات سوى نحو 4 الى 5 الاف شخص، واضافت “اعتقد ان بامكاننا افراغ المخيمات كليا خلال شهرين حدا اقصى”.

وباتت ليبيا منذ ان غرقت في الفوضى وانعدام الامن اثر الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، ممرا لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الساعين للوصول الى ايطاليا التي لا تبعد سواحلها سوى 300 كلم من غرب ليبيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية