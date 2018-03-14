قدمت الامارات العربية المتحدة الثلاثاء وديعة قيمتها 1.4 مليار دولار الى المصرف المركزي السوداني لدعم احتياطي النقد الاجنبي، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية، ونتيجة للنقص في العملات الاجنبية تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في الاشهر الماضية ، ما دفع البنك المركزي الى تخفيض قيمة العملة الوطنية.

واوضحت الوكالة ان “قيادة” الامارات ابلغت الرئيس عمر البشير تقديم مبلغ يعادل 1.4 مليار دولار وديعة للبنك المركزي “لدعم احتياط النقد الاجنبي” دون مزيد من التفاصيل.

وتراجع الاقتصاد السوداني عقب انفصال جنوب السودان عام 2011 اخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان 470 الف برميل يوميا، ونجم عن ذلك ضغوط على سوق صرف العملات الاجنبية، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بصورة حادة عام 2017 في السوق السوداء ما حدا بالسلطات الى تخفيض قيمته مرتين خلال كانون الثانييناير الماضي، وبلغت قيمة الدولار اثنين وثلاثين جنيها في السوق السوداء.

وتاتي الوديعة الاماراتية بعد ايام من اعلان الوكالة الرسمية ان البنك المركزي وقع على قرض بقيمة ملياري دولار مع مجموعة اوزترك التركية لشراء مواد نفطية وقمح، وادى تراجع قيمة الجنيه الي ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 50%.

وخلال كانون الثاني/يناير اندلعت تظاهرات في الخرطوم ومناطق اخرى بسبب زيادة اسعار الخبز نتيجة ارتفاع اسعار طحين القمح، كما عانى الاقتصاد من عقوبات اقتصادية فرضتها عليه الولايات المتحدة منذ عام 1997، ورغم رفع العقوبات في تشرين الاول/اكتوبر الماضي الا ان واشنطن ابقت على اسم السودان ضمن قائمة الدول “الراعية للارهاب”، واسفر ذلك عن صعوبات امام الحكومة السودانية للحصول على قروض ومساعدات خارجية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية