ترامب يطرد مساعد وزير الخارجية الاميركي ستيف غولدشتاين بعد تعليقاته على اقالة تيلرسون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 13 2018 - 20:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: قوات الجيش السوري وصلت إلى مشارف جسرين بالغوطة الشرقية وباتت تسيطر بالنار على البلدة
التلفزيون السوري: الجيش السوري ضبط معملاً لتصنيع المواد السامة والكيميائية خلال تمشيطه بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية
الجيش السوري يثبت نقاطه في حي القدم جنوب دمشق بعد ترحيل 300 مسلح مما يسمى "أجناد الشام" مع عائلاتهم إلى إدلب
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ تدابير الرد اللازمة في حال قيام الولايات المتحدة بشن ضربات ضد دمشق
روسيا اليوم: رئيس الأركان الروسي يبحث مع نظيره الأميركي هاتفياً الوضع في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية
الجيش التركي والجماعات المسلحة المتحالفة معه يحاصرون مدينة عفرين الكردية في ريف حلب الشمالي و90 بلدة غربها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس تيلرسون ويعين مدير الاستخبارات "مايك بامبيو" خلفاً له
ترامب يعين جينا هاسبل المتهمة بممارسة التعذيب في سجون سرية رئيسة لوكالة الاستخبارات الأميركية
ترامب: لم أناقش قرار الإقالة مع تيلرسون وهناك خلاف في وجهات النظر معه بخصوص الاتفاق النووي مع إيران
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب أراد تشكيل فريق جديد قبل المفاوضات مع كوريا الشمالية
ترامب يطرد ستيف غولدشتاين أحد كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية بسبب تعليقه على إقالة تيلرسون
تيلرسون: مهمتي تنتهي في 31 آذار مارس الجاري وسنضمن انتقالاً سلساً للمهام في وزارة الخارجية الأميركية
الحكومة العراقية توافق على إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية بعد موافقة إقليم كردستان على وضعهما تحت سلطة بغداد
مقتل 6 يمنيين وأصابة 30 بجروح في تفجير انتحاري استهدف مقراً تابعاً لقوات مدعومة من الإمارات في عدن
الشيخ نعيم قاسم في ختام الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين: لا خيار سوى المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين
الشيخ قاسم: إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يمثل انحيازاً وانكشافاً لادعاء واشنطن بأنها تعمل وسيطاً للحل
إسماعيل هنية: يجب تسخير كل الإمكانات والطاقات لتحقيق الهدف وهو إسقاط قرار ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس
دراسة نشرها موقع معاريف: الجيش الإسرائيلي يعاني من عجز في توفر ضباط ميدانيين من ذوي الكفاءة القتالية العالية
حركة حماس تدين جريمة استهداف الحمد الله: ما جرى هدفه العبث بأمن قطاع غزة وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة
الحمد الله: عملية الاستهداف ستزيد الشعب الفلسطيني إصراراً لإنهاء الانقسام في صفوفه
قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا أصدر أمراً بإخلاء سبيل زياد عيتاني وأصدر مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج
روسيا تستدعي السفير البريطاني وترفض المهلة التي منحتها إياها لندن لإعطائها توضيحات حول تسميم عميل روسي مزدوج
روسيا تهدد بمنع عمل وسائل الإعلام البريطانية على أراضيها في حال أغلقت لندن محطة "روسيا اليوم"
دونالد ترامب: تسميم العميل الروسي المزدوج في بريطانيا "يبدو وكأنه" عمل روسي
الرئيس الصيني: نأمل أن تجري محادثات "سلسة" بين زعيم كوريا الشمالية ورئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
أثيوبيا: مقتل 38 شخصاً في حادث سير أدى إلى سقوط حافلة من فوق جسر في شمال البلاد
باكستان: شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق يتولى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية قبل أشهر من الانتخابات التشريعية
ترامب يطرد مساعد وزير الخارجية الاميركي ستيف غولدشتاين بعد تعليقاته على اقالة تيلرسون
منذ 1 ساعة
13 March، 2018
التعليقات
ذات صلة
الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين ينهي اعماله
النائب فضل الله يدعو شورى الدولة لوضع يده على قرارات تلزيم الانترنت
تحضيراتٌ في مجلس النواب لدراسةِ مشروعِ الموازنةِ في اللجانِ
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..