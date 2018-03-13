دمشق وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر على عدد من الابنية والمزارع شرق وجنوب شرق بلدة جسرين بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المتمركزة في المنطقة.

ـ خرجت عدة حافلات كبيرة يرافقها حافلات صغيرة تحمل على متنها اكثر من 1000 شخص بينهم اكثر من 300 مسلح من “اجناد الشام” والباقي افراد اسرهم من حي القدم جنوب دمشق باتجاه محافظة إدلب، واثناء دخول الجيش السوري لاستلام نقاط المسلحين الخارجين من “القدم” والمتاخمة لـ منطقتي “الحجر الأسود والعسالي”، تسللت مجموعات داعش انطلاقاً من مواقعها في حي الحجر الاسود الى نقطتين من اصل اربع نقاط اخلاها المسلحون، ليقوم الجيش السوري بعمل معاكس تمكن فيه من بسط سيطرته على النقاط الاربعة التي تمتد من جنوب الحجر الاسود وصولا الى جنوب منطقة العسالي، بالإضافة لاستهداف سلاحي الجو والمدفعية تمركزات داعش في الحجر الأسود ومخيم اليرموك بعدد من الغارات والرمايات المدفعية ،احدها استهدفت ما يسمى “المحكمة الشرعية” التابعة لمسلحي داعش مما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

ـ ضبط الجيش السوري خلال تمشيطه بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية، معملاً لتصنيع المواد السامة والكيميائية تشمل سوائل كيميائية وأحماض متنوعة بينها الكلور.

ـ وصلت 3 دفعات من المدنيين القادمين من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، عبر الممر الإنساني بمخيم الوافدين.

ـ قال فريق حملة التلقيح الوطنية، إنه قام حتى الآن بتلقيح 21 طفلاً ضد شلل الأطفال في الدفعتين اللتين خرجتا اليوم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، وأضاف أنه ينتظر تلقيح جميع الأطفال فور وصولهم إلى ممر مخيم الوافدين.

ـ قُتل وجرح عدد من مسحلي “الجيش الحر” ومسلّحي داعش، إثر اشتباكات بين الطرفين على محور “المشفى الياباني” الفاصل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك جنوب دمشق.

درعا وريفها:

ـ تتجهز فصائل “الجيش الحر” في المناطق التي تسيطر عليها في ريف درعا، لبدء عملية عسكرية قريبة ضد مواقع الجيش السوري، دون أن تكشف تفاصيل إضافية عنها أو عن المواقع التي ستستهدفها، بحسب تنسيقيات المسلحين.

دير الزور وريفها:

ـ ضبط الجيش السوري بالتعاون مع الجهات المختصة، معملاً لصك “العملة الخاصة” لداعش في قرية الحسرات في ريف دير الزور الشرقي.

حلب وريفها:

ـ أُصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال، جرَّاء استهداف “هيئة تحرير الشام” بلدتي بسرطون وعنجارة في ريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية، وذلك على خلفية الاقتتال الدائر بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في المنطقة.

ـ استهدفت “هيئة تحرير الشام” قرية تديل في ريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية.