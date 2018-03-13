اجاب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رداً على سؤال حول مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب بأنه “لزوم ما لا يلزم”.

وإستقبل الرئيس بري بعد ظهر اليوم في عين التينة رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية الجديد في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري بعد اعادة تكليفه، وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.

وإكتفى البخاري بعد اللقاء بالقول “ان الزيارة هي بعد إعادة تكليفي وقد عرضنا للأوضاع والتطورات في المنطقة وللعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت لدولته حرص المملكة ودعمها للحفاظ على امن وإستقرار لبنان”.

وكان الرئيس بري إستقبل قبل ظهر اليوم النائب اكرم شهيب وعرض معه للوضع العام والأجواء الإنتخابية.

كما إستقبل رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وعرض معه للوضع المالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام