زار رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أحمد طالب على رأس وفد من الجمعية، منزل عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في المنية، لمناسبة الذكرى السنوية ال40 لإعتقاله، حيث كان في استقبالهم عائلة الأسير.

بداية، رحب جمال سكاف شقيق الأسير بالوفد وإعتبر أن “قضية الأسرى في سجون العدو هي قضية وطنية بإمتياز”.

وأكد “البقاء على خطى الأسير يحيى سكاف الذي أعتقل خلال دفاعه عن أقدس قضية”، وتوجه بالتحية إلى “الأخوة في جمعية الأسرى الذين يتابعون كافة تفاصيل قضية يحيى، كما المقاومين وقيادتهم الحكيمة الذين يرفعون لواء تحريره”.

ونقل طالب “تحيات الأخوة في قيادة حزب الله والمقاومين إلى عائلة عميد الأسرى يحيى سكاف، التي تناضل منذ سنين طويلة وتتابع المسيرة التي بدأها يحيى”، مؤكدا “أن الأسير سكاف باق في وجدان المقاومة مهما طال الزمن”.

وتوجها سكاف وطالب ب”الدعوة إلى وسائل الإعلام والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، للمشاركة في اللقاء التضامني مع قضية الأسير يحيى سكاف الذي يقام نهار الخميس في 15 آذار، في نقابة الصحافة اللبنانية الساعة 11 صباحا”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام