زار المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته، يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور والمستشار الاول حسان ششنية.

وأوضح بيان للسفارة، أن حسين أطلع مفتي الجمهورية على “كافة المستجدات في الاراضي الفلسطينية وما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية من انتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي لتغير طابعها الاسلامي والمسيحي والعربي”.

وقال “قرار ترامب إهداء القدس الى الكيان الإسرائيلي هو قرار باطل وعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية، وعلى أحرار العالم والشرعية الدولية التي كان موقفها واضحا خلال تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتصويت الدول في مجلس الأمن برفض هذا القرار. هذا القرار مرفوض، وكل ما يترتب عليه مرفوض، وان نقل السفارة والقرار في ذاته لن يؤثر أبدا في وضع القدس، فالقدس عربية، إسلامية، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية التي لا نقبل بديلا منها ولا نتنازل عنها وهي من الثوابت الفلسطينية الدينية والوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام