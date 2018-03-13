أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الثلاثاء على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة بدون “استثناءات أو ضغوط”، معتبراً القوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً داعمة للدولة ولحقوق العراقيين دون تمييز. وقال مكتب الجبوري في بيان إن الأخير استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، مبيناً أن الطرفين بحثاً “تطورات الأوضاع السياسية والامنية بالعراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وآلية مشاركة النازحين والمهجرين بالانتخابات والجهود الدولية لاعمار مناطقهم المدمرة”. وأكد الجبوري، وفقاً للبيان، على “أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق سواء بحربه ضد الإرهاب أو بملف الإعمار وإعادة النازحين إلى مدنهم المحررة عبر تهيئة ظروف العيش الكريم والآمن لهم”.

وأضاف أن “البرلمان حريص على تهيئة كافة الإجراءات الضرورية من أجل إجراء الانتخابات ضمن توقيتاتها الدستورية، مع ضمان مشاركة الجميع بدون أية استثناءات أو ضغوط قد تُمارس على الناخب العراقي تفقده حق التصويت بحرية”. وتابع أن “العراقيين يتطلعون إلى المرحلة المقبلة بمزيد من الأمل خصوصاً للعوائل النازحة التي تعرضت لظروف قاهرة تتطلب تظافراً للجهود المحلية والدولية من أجل رفع الحيف عنهم وضمان حقوقهم التي كفلها الدستور”، معتبراً أن “القوانين التي اقرها البرلمان مؤخراً داعمة للدولة ولحقوق الشعب العراقي دون تمييز او تحيز”. يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد، في (5 كانون الأول 2017) الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المصدر: موقع السومرية نيوز