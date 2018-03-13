أعرب الرئيس الصيني شي جينبيغ عن أمله في أن “تجري محادثات سلسة بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تقود إلى تقدم نحو نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الحكومية.

وجاءت تصريحات شي خلال اجتماع امس مع مستشار الامن القومي الكوري الجنوبي تشونغ اوي-يونغ الذي زار بكين لإطلاع القادة الصينيين على لقاءاته مع كيم جونغ اون ودونالد ترامب الاسبوع الماضي.

ووافق كيم على لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، فيما من المتوقع أن يلتقي ترامب والزعيم الكوري الشمالي بنهاية ايار.

وقال شي :”نتوقع قمة سلسة بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وجمهورية كوريا وحوارا سلسا بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والولايات المتحدة”، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأعرب شي عن “الأمل في أن تؤدي المحادثات إلى تقدم ملموس في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين الدول المعنية، وقال ان شبه الجزيرة أمام فرصة مهمة لتهدئة التوتر، داعيا جميع الاطراف إلى الصبر والحذر”.

المصدر: وكالات