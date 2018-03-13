رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية (السومرية نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2018 - 12:14
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قوات العدو تعتقل 9 مواطنين على الأقل خلال إقتحامها بلدة العيساوية في القدس المحتلة ومخيم قلنديا شمال المدينة
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وكالة سبوتنيك: خروج المجموعة الثانية من المدنيين من بلدة دوما في الغوطة الشرقية
منسق الأمم المتحدة في سوريا: من المتوقع اليوم إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية بينهم حالات صحية خاصة
العراق: قوات الحشد الشعبي تدمّر "عبّارة" كان يستخدمها عناصر تنظيم داعش الارهابي للتنقّل في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين
وصول وفد من القوات المسلحة الإيرانية إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد إستثنائي إبتداء من اليوم وحتى 19 آذار الجاري
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 الجاري لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الاميركي يؤكد وجود اتصال مباشر مع القادة الكوريين الشماليين بشأن القمة المرتقبة بين البلدين
فرنسا: الحكم بالسجن 8 أعوام على فرنسي وعامين على زوجته بعد أن عاشا في حكم داعش بالرقة السورية بين 2015 و2016
كولومبيا: فوز اليمين المعارض لاتفاق السلام الموقع مع القوات المسلحة الثورية بانتخابات البرلمان دون حصوله على الأغلبية
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية (السومرية نيوز)
منذ 25 mins
13 March، 2018
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