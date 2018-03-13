إستقبل ألامين العام ل”حركة الأمة” الشيخ عبد الله جبري، في المركز الرئيسي ل “الحركة” في بيروت، رئيس المنتدى الإسلامي في لندن، الشيخ حسن التريكي، بحضور عضو الهيئة القيادية في الحركة، الشيخ وليد العمري، وتم التباحث في القضايا والشؤون الإسلامية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقدم التريكي شرحا حول أوضاع الجالية الإسلامية في بريطانيا، والنشاطات التي يقوم بها منتدى الوحدة الإسلامية لتفعيل ثقافة الوحدة بين المسلمين ومحاربة الظواهر المعادية للدين عموما.

بدوره، نوه جبري “بالجهود التي يقوم بها المنتدى الإسلامي في لندن، فوجود هكذا منتديات تدعو للوحدة وتنشر وتعتمد على الموضوعية العلمية، وتحترم الرأي الآخر وتبتعد عن أساليب الإلغاء والتكفير رسالة مهمة حول أهمية الوجود الإسلامي في أوروبا فلا يحق لأي طرف إختصار صورة الإسلام والمسلمين بالتطرف والعنف”.

المصدر: الوكالة الوطنية