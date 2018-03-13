قررت شركة غوغل، رائدة الصناعات التكنولوجية، إطلاق خاصية جديدة في محركها بهدف تسهيل عمليات البحث على المستخدم وتوفير وقته ومجهوده.

وذكر موقع TNW، المعني بأخبار التكنولوجيا، أن غوغل بدأت في تفعيل خاصية جديدة من شأنها إظهار عرض مختصر أو preview لنتائج البحث في الصفحة الرئيسية دون الحاجة إلى زيارة كل رابط لمعرفة محتوياته.

وأطلقت غوغل الخاصية بالتعاون مع موقع Stack Overflow، والذي يعد أحد أشهر التجمعات الإلكترونية للمطورين، والمستخدمين الباحثين عن إجابات في مختلف المواضيع التقنية.

وعندما يعمد المستخدم إلى البحث عن معلومة ما عبر غوغل، يظهر المحرك أفضل إجابة متعلقة بتلك المعلومة من الموضوعات التي تم التعرض لها مستخدمي موقع Stack Overflowوذلك دون الحاجة إلى زيارة للموقع للاطلاع على الإجابة، إلا إذا أراد المستخدم التعمق في الإجابة فيمكنها حينها زيارة الموقع للتعرف على المزيد.

وأوضح الموقع أنه ليس من الواضح إلى الآن النطاق الذي طبقت عليه غوغل الخاصية الجديدة، لكن فيما يبدو أن الخاصية ما تزال مفعله لدى عدد محدود من المستخدمين فقط.

مليات البحث على المستخدم وتوفير وقته ومجهوده.

المصدر: رويترز