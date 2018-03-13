أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي الجنرال يوري يفتوشينكو، أن المسلحين في الغوطة الشرقية أطلقوا 30 قذيفة نحو المناطق السكنية في دمشق وضواحيها خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.

وقال يفتوشينكو: ” لا يزال الوضع في الغوطة الشرقية الأكثر توترا. فقد جرى قصف الأحياء السكنية في دمشق وضواحيها… بإطلاق 30 قذيفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هناك دمار. وقتل 3 أشخاص وأصيب 22 آخرون بجروح “.

ووفقاً لـ يفتوشينكو، فإنه خلال الأيام القليلة الماضية، حدث انخفاض في عدد انتهاكات وقف إطلاق النار الموثقة في مركز التنسيق المشترك، في محافظات حلب واللاذقية وحمص وحماة درعا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية