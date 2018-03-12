استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الالماني لدى انقرة الاثنين بشأن سلسلة هجمات بدات الجمعة ضد الجالية التركية في المانيا، كما اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ.

وقال بوزداغ خلال مؤتمر صحافي متلفز في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “اليوم استدعت وزارة الخارجية السفير الالماني”، واضاف انه “تم توجيه التحذيرات اللازمة وتسليمه مذكرة”، واعرب عن “القلق إزاء حوادث نهاية الاسبوع”.

ولم تؤد الهجمات الى سقوط اصابات، واعتقل ثلاثة اشخاص يشتبه في انهم القوا زجاجات حارقة على مبنى الجمعية الالمانية التركية، وفتحت الشرطة عدة تحقيقات بتهمة “محاولة القتل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية