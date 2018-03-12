اعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 اذار/مارس في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الادارة الاميركية سارة ساندرز في حديث لها “يتطلع الرئيس الى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية”.

يذكر ان ابن سلمان يقوم بجولة خارجية هي الاولى له منذ تسلمه منصبه كولي للعهد في السعودية، حيث يعاني من كثير من الملفات العالقة في الداخل والخارج التي تحتاج الى حلول من جدوى، وتؤدي الى خسائر باهظة للرياض في السياسة وغيرها.

وبالتزامن تدين المنظمات الحقوقية والانسانية الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية في الداخل والجرائم التي ترتبكها في اليمن جراء العدوان المستمر منذ ما يقارب الـ3 سنوات، بدعم اميركي مفضوح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية