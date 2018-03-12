صعدت قوات النظام التركي والمسلحون المدعومون منه خلال الساعات الماضية قصف ناحية شران وقرى باسوطة وكرزايلة وزربة المحيطة بها بالطائرات والمدفعية والقذائف المتنوعة ما تسبب بإصابة 4 مدنيين وتدمير عدد من منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وتسبب عدوان النظام التركي المتواصل على عفرين منذ 52 يوما باستشهاد 222 مدنيا وجرح المئات من الأهالي غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وجود العديد من الجثث تحت الأنقاض التي يصعب الوصول إليها بسبب القصف العنيف على القرى والبلدات.

اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام التركي وحلفائه وبين اللجان الشعبية المدافعة عن عفرين في قرى بابليت ودرويش وقزل باشا التابعة لناحية بلبل بالتزامن مع مواصلة طيران النظام التركي قصفه العنيف لقرية كوكبة التابعة لناحية جنديرس.

المصدر: وكالة سانا