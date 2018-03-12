أصدرت محكمة الجنح في العاصمة الفرنسية باريس حكما الاثنين بسجن رجل وزوجته غادرا الى مدينة الرقة السورية حيث عاشا بين عامي 2015 و2016 لاقتناعهما بفكر تنظيم “داعش” الارهابي، بحسب ما افات مصادر فرنسية.

وقالت المصادر “حكم على حسني السديري (34 عاما) بالسجن ثمانية اعوام مع النفاذ وحكم على زوجته ضياء (32 عاما) بالسجن لسنتين مع النفاذ”.

وأشارت المصادر الى ان “الاثنين غادرا فرنسا الى مصر في ايار/مايو 2015 قبل ان يتوجها الى سوريا في تموز/يوليو من العام نفسه رغبة منهما بالعيش في هناك”.

واضافت المصادر ان “الزوج ينفي بشكل قاطع ان يكون قاتل في صفوف تنظيم داعش او ان يكون عمل معه”، وتابعت ان “الزوجة لم تكشف سوى عن معلومات مجتزأة غير واضحة عن حياتها في سوريا”.

واوضحت المصادر “يبدو ان الزوجين اصيبا بخيبة امل من نمط العيش هناك وقررا العودة الى فرنسا، فانتقلا الى الموصل في محاولة لاستعادة جواز سفر ضياء من داعش دون جدوى”، واضافت “تمكن الزوجان اخيرا من مغادرة الرقة الى مدينة سورية اخرى مجاورة للحدود مع تركيا حيث تمكنا من هناك من الانتقال الى تركيا في اذار/مارس 2016 ومن ثم الى فرنسا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية