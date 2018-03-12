امتنعت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، اليوم الاثنين، عن اتهام السلطات الروسية بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، بعد اتهام لندن موسكو بذلك.

وقالت ممثلة البيت الأبيض: “نحن الآن نقف مع حلفائنا من المملكة المتحدة، إنهم يعملون على التحقيق في هذا الحادث، وسنعمل مع بريطانيا في إطار هذه القضية”. ووصفت ساندرس الحادث بأنه “فاحش وغير مسؤول”.

إلى ذلك أعلنت شرطة سكوتلاند يارد تولي جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني التحقيق في قضية تسمم رجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري بمقاطعة ويلتشاير.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مصادر خاصة، قولها “نقل العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سكريبال، إلى مستشفى في بريطانيا بسبب تعرضه لتسمم بمادة غير معروفة في مركز تجاري بمدينة سالزبوري في بريطانيا”.

المصدر: سبوتنيك