مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 3 الاف شخص في مظاهرة ببلدة كفر بطنا السورية لمطالبة المسلحين بفتح الطريق نحو الممر الآمن – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 12 2018 - 23:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدة افتريس ويطوّق الإرهابيين في حرستا بشكل كامل ويعزلها عن مدينة دوما وبلدة الريحان
الدفاع الروسية: أكثر من 3000 شخص تظاهروا في بلدة كفربنطنا بالغوطة لمطالبة المسلحين بفتح الطريق نحو الممرات الآمنة
الدفاع الروسية: 5 شهداء نتيجة استهداف المسلحين الممرات الآمنة واخراج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية
الدفاع الروسية: 3 شهداء و22 مصابا نتيجة قصف المسلحين مدينة دمشق خلال الـ 24 ساعة الماضية
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الحكومة التزمت بمندرجات القرار 2401 والتنظيمات الارهابية استمرت باستهداف المدنيين في دمشق
بشار الجعفري: بعض الدول في مجلس الأمن أشادت بـ"فيلق الرحمن" الارهابي وتطلق حملات دعائية ما يؤكد عدم حرصها على المدنيين
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن يكون هدفنا العمل على انهاء معاناة المواطنين والتوصل الى حل ينهي الأزمة السورية
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: العملية العسكرية التي تقوم بها دمشق تتطابق مع قرار مجلس الأمن 2401
المندوب الروسي: هناك من يريد الحفاظ على بؤر الارهابيين الذين قصفوا الممرات الانسانية وصادروا المساعدات بالغوطة الشرقية
مراسل المنار: 11 اصابة بالمواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وجنود العدو قرب مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية المحتلة
العراق: قوات الحشد الشعبي تدمّر "عبّارة" كان يستخدمها عناصر تنظيم داعش الارهابي للتنقّل في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين
الشرطة العراقية: 25 شهيدا في 4 هجمات لتنظيم داعش الارهابي استهدفت مناطق مختلفة في محافظتي كركوك ونينوى
الامم المتحدة: هناك جرائم تحمل سمات الإبادة الجماعية ارتكبت ضد الأقلية المسلمة في بورما وندعو لمحاسبة المسؤولين عنها
الرئيس ميشال عون وقع مرسوم احالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الى مجلس النواب الذي أقرّه مجلس الوزراء
رئيس الحكومة: الموازنة تتضمن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات وتحقيق وفر في الوزارات وأنا لست خائفا من أزمة اقتصادية
رئيس الحكومة سعد الحريري: كل الافرقاء يريدون حل أزمة انقطاع الكهرباء ولنصل الى 24 ساعة يوميا يجب إبعاد السياسة عن الملف
وزير المالية علي حسن خليل: الحكومة التزمت بتعهدها باقرار الموازنة بشكل دوري والعمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي
الوزير خليل: أقررنا معظم البنود الاصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب ولم تقر أي ضريبة جديدة في الموازنة ولا أي رسم جديد
رئيس الجمهورية ميشال عون أمل أن يوّفر مؤتمر روما الدعم للقوات المسلحة لتتمكن من الاستمرار بحفظ الأمن وبسط سلطة الشرعية
الرئيس عون: لبنان يطالب بتزويده بأسلحة نوعية تمكنّه من أداء دوره عبر الاستراتيجية الدفاعية التي ستبحث بعد الانتخابات
وفد من آباء الكنيسة اللوثرية الإنجيلية بالدنمارك زار تجمع العلماء المسلمين واطّلع على تجربته للحوار الاسلامي المسيحي
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 الجاري لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الاميركي يؤكد وجود اتصال مباشر مع القادة الكوريين الشماليين بشأن القمة المرتقبة بين البلدين
الاتحاد الأوروبي ردا على تهديدات ترامب بفرض الضرائب: رأينا كيف تستخدم التجارة كسلاح لتهديدها لكننا لا نخاف وسنواجه
المانيا: القضاء يحكم بالسجن 6 سنوات ونص على سوري و3 سنوات على سوريين 2 آخرين لإنتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي
فرنسا: الحكم بالسجن 8 أعوام على فرنسي وعامين على زوجته بعد أن عاشا في حكم داعش بالرقة السورية بين 2015 و2016
كولومبيا: فوز اليمين المعارض لاتفاق السلام الموقع مع القوات المسلحة الثورية بانتخابات البرلمان دون حصوله على الأغلبية
المغرب: اضراب عام الاثنين والثلاثاء مدينة جرادة شمال شرق البلاد اثر اعتقال 4 من ناشطي الحراك الاجتماعي
النيبال: مقتل 49 شخصا اثر تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في ملعب كرة قدم قرب مطار كاتماندو واشتعال النيران فيها
مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 3 الاف شخص في مظاهرة ببلدة كفر بطنا السورية لمطالبة المسلحين بفتح الطريق نحو الممر الآمن
منذ 55 mins
12 March، 2018
التعليقات
ذات صلة
أنقرة تستدعي السفير الالماني على خلفية هجمات ضد الاتراك
ترامب يستقبل ابن سلمان في 20 من الشهر الجاري
صحفيّة بريطانية: “الخوذ البيضاء”أداة دعائية تدعم أهداف الغرب والإرهاب
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..