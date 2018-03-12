نقل المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي تشونغ يي يونغ اليوم الاثنين، دعوة من الرئيس مون جاي إن إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ “لزيارة كوريا الجنوبية قريبا”.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية عقب لقاء تشونغ يي يونغ مع شي جين بينغ في بكين :” نقل تشونغ يي يونغ رسالة من الرئيس مون جاي إن، إلى الرئيس شي جين بينغ، وتتضمن: مع الأخذ بعين الاعتبار النجاح في عقد المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني ، أتمنى لك النجاح والتنفيذ الكامل للخطط. أعبر لكم عن امتناني بالضيافة التي قُدمت لي خلال زيارتي الأخيرة. وآمل أن يقوم السيد شي، بزيارة كوريا الجنوبية في المستقبل القريب. وأوجه لكم الدعوة.”

وبدوره قال الزعيم الصيني إنه “يؤيد بقوة تحسين العلاقات بين الكوريتين والتقدم الواثق للتعاون والمصالحة”. واكد أيضا انه “يؤيد الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك