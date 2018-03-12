افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ، ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا يستكمل الاستماع الى افادة المقرصن ايلي.غ عند الرابعة عصر اليوم، على ان يستمع الى افادة المقدم سوزان الحاج غدا عند الساعة العاشرة من قبل الظهر.

المصدر: الوكالة الوطنية