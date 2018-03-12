افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ، ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا يستكمل الاستماع الى افادة المقرصن ايلي.غ عند الرابعة عصر اليوم، على ان يستمع الى افادة المقدم سوزان الحاج غدا عند الساعة العاشرة من قبل الظهر.
المصدر: الوكالة الوطنية
افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ، ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا يستكمل الاستماع الى افادة المقرصن ايلي.غ عند الرابعة عصر اليوم، على ان يستمع الى افادة المقدم سوزان الحاج غدا عند الساعة العاشرة من قبل الظهر.
المصدر: الوكالة الوطنية
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”أن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، يتابع تحقيقاته في قضية المخرج والممثل المسرحي زياد عيتاني، وهو في انتظار الجواب على الاستنابة القضائية التي سطرها الى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي ليصار في ضوئها الى متابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها مناسبة، وبذلك يتقرر ...