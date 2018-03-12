أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “لائحة الامل والوفاء تدخل الاستحقاق الانتخابي المقبل من بوابة الخيارات والثوابت الوطنية السياسية التي سارت عليها التزاما بقضايا الناس في كل القطاعات والشرائح وعلى كل المستويات وانطلاقا من نهج وخيار شعبنا الملتزم قضايا الوطن، حفاظا على كرامة وعزة وسيادة لبنان والتي من اجلها كانت مسيرة الشهداء والصمود، وهذا ما وضع لبنان على خارطة الاهتمام الدولي ليتمسك اليوم بحقه بثرواته المائية والنفطية وعلى كل حبة تراب من ارضه مستندا الى عوامل قوته ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

كلام النائب هاشم جاء خلال رعايته الاحتفال الذي اقامته ثانوية المربي محمد فلحة في بلدة ميس الجبل تكريما لهيئتها التعليمية بمناسبة عيد المعلم وذلك في مطعم السلطان- ميس الجبل بحضور شخصيات وفاعليات.

أضاف: “لاننا نثق بشعبنا والتزامه الوطني فإننا واثقون من خيارات ابناء الجنوب ولهذا فاننا نعتبر هذا الاستحقاق استفتاء على الثوابت والخيارات السياسية التي دفع من اجلها شعبنا التضحيات. لذلك فإننا ندعو الى رفع نسبة الانتخاب والاقبال بكثافة على الانتخابات لتأكيد التزامنا بما آمنا به كأبناء لقيم الجنوب وعنفوانه”.

وثمن النائب هاشم “الدور الوطني والانساني للمعلم واننا كنا دائما سنبقى منحازين الى هذا القطاع التربوي ليصل المعلمون الى حقوقهم كاملة وتنفيذ كل القوانين والمراسيم المتعلقة بحقوق المعلمين وأهمها إعطاء المتدربين في كلية التربية الدرجات الست التي أقرت في سلسلة الرتب والرواتب، ودفع مستحقات صندوق المدارس من الوزارات والادارات المعنية وانهاء بدعة التعاقد عبر اجراء مباريات محصورة، وهذا اقل ما يمكن من وفاء لهذا القطاع الذي زرع الامل في هذا الوطن من خلال البذل والعطاء والتفاني الذي يبذله المعلم للوصول الى مجتمع متقدم متطور عبر رسالة العلم والمعرفة، ومن أولى بالشكر والعرفان والاقرار بدوره الرسالي اكثر من معلم يعطي من ذاته في سبيل رسالة العلم التي تتقدم على ما عداها فكل التحية لمعلمي لبنان في يوم المعلم، عيد الوفاء والكلمة والحرف”.

المصدر: الوكالة الوطنية