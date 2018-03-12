وصل رئيس وزراء أرمينيا كارين كارابيتيان في هذه الاثناء الى السراي الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وكان رئيس وزراء أرمينيا وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من رئيس الحكومة سعد الحريري .

ومن المقرر ان يلتقي رئيس وزراء ارمينيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان في استقبال الضيف الأرميني والوفد المرافق على أرض المطار ممثل رئيس الحكومة وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان والسفير الأرميني في لبنان وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وطاقم السفارة الأرمنية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام