أعلن مصدر بشركة مصر للطيران أن الموعد المتوقع لاستئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا هو الأسبوع الأخير من آذار/مارس الجاري أو الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل. وقال المصدر، لوكالة “سبوتنيك” الاثنين، “العاملون بمصر للطيران تسلموا بالفعل تصاريح العمل بمطار دوموديدوفو الذي سيكون وجهة الرحلات إلى موسكو، مؤكداً أنه لم يبق سوى الإعلان الرسمي عن استئناف رحلات الطيران بين البلدين والمتوقع أن يكون الأسبوع الأخير من آذار/مارس الجاري أو الأسبوع الأول من نيسان/ابريل المقبل.

وفي السياق ذاته أكد مصدر بمطار القاهرة الدولي، لوكالة “سبوتنيك”، أن “شركة الطيران الروسية ايروفلوت تسلمت مكتبها بمطار القاهرة، لا توجد بوابات أو قاعات خاصة للرحلات القادمة من موسكو”. وأضاف أن “تحديد بوابة الوصول في مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، يتم عند الحصول على جدول رسمي للرحلات سواء من ايروفلوت أو من مصر للطيران”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية