الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية افتريس بالغوطة الشرقية بشكل كامل (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2018 - 13:18
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الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدة افتريس في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المسلحين
الإخبارية السورية: الجيش السوري يؤمن خروج عدد من العائلات من أهالي الغوطة الشرقية عبر بلدة مديرا
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إستشهاد مدنيين 2 إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة الكباس بحي الدويلعة في دمشق مصدرها المسلحون
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: الولايات المتحدة لا تدعم إلاّ الإرهاب في سوريا والعالم
وزير الحرب الأميركي: لا أدلة موثوقة على استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية لدمشق
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رئيس كازاخستان يلتقي وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في 16 آذار / مارس في أستانا
العراق: الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" شرقي ديالى
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قوات العدو تقتحم مقبرة المجاهدين في القدس المحتلة وتكسر شواهد قبور الشهداء الفلسطينيين
بحرية الإحتلال تعتقل 10 صيادين فلسطينيين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة
بحرية الإحتلال تلاحق مراكب الصيادين وتطلق عليها النار في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقتحمون مركز نعشاو العسكري في جيزان ويكبدون الجيش السعودي خسائر كبيرة في العديد والعتاد
مقتل ركاب الطائرة التركية الخاصة التي تحطمت جنوب غرب إيران وعلى متنها 11 شخصا
مراسل المنار: وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد سياسي واقتصادي
العفو الدولية: سلطات بورما تبني قواعد عسكرية في قرى المسلمين الروهينغا التي أحرقت عام 2017
قناة المنار وعائلة الزميل الفقيد قاسم دهيني يقيمون مجلس فاتحة اليوم في مجمع المجتبى - الصفير الساعة 15:30
الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية افتريس بالغوطة الشرقية بشكل كامل (سانا)
منذ 1 ساعة
12 March، 2018
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