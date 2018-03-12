أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين، في افتتاح مؤتمر التحول الرقمي 2018، بعنوان “الاستراتيجيات الوطنية نحو مستقبل أفضل”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، في فندق فينيسيا، “ان بقاءنا كدولة لبنانية في واقعنا الحالي يعني أن الهوة بيننا وبين ما يتجه إليه العالم ستتسع يوما بعد آخر”، معتبرة انه “بعد سنوات قليلة سيبدو الأمر كما لو أنَّنا في كوكب لا صلة له بباقي دول العالم”.

وأعلنت عز الدين اننا “نحتاج إلى ثورة تقنية وإدارية لمواكبة العصر ولبناء أحد مداميك الاقتصاد الحديث”.

واشارت عز الدين ان لبنان حقق كدولة 4.7% من طاقاته الرقمية، بينما حقَّق اللبنانيون كأفراد مستويات أعلى بكثير متفوقين بذلك على دولتهم”.

ولفتت الى اننا “في دولة نظامها يعاني من قلة ثقة المواطنين بالدولة وبالنظام الاقتصادي المتبع ونحن بحاجة إلى بنية تحتية تواكب العصر الرقمي”.

واكدت اننا “نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل الدولة بإداراتها ومؤسساتها المختلفة إلى مؤسسة رقمية”.

واوضحت ان “المعلومات تعتبر أكبر ثروات للحكومة وهي المادة الأولية للمعلومات الرقمية، وإلا ستعتبر هدرا لهذه الثروة والأدوات غير المنظمة ستؤدي إلى خرق لأمن الدولة”.

وأكدت عز الدين “ان الأمن المعلوماتي أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والسيادة الوطنية، لذلك حرصنا على مجموعة ضوابط ومعايير عالمية تراعي هذه الجوانب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام