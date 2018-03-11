أعلن “تيار المستقبل” أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية، باحتفال نظمه في قاعة Seaside Pavilion (البيال سابقا)، وحضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي قدم الى المنصة المرشحين، وهم:

– عن دائرة صيدا جزين: بهية الحريري وحسن شمس الدين.

– عن الشوف عاليه: محمد الحجار وغطاس خوري.

– عن دائرة بعلبك الهرمل: حسين صلح وبكر الحجيري.

– عن دائرة طرابلس المنية الضنية: محمد كبارة، سمير الجسر، ديما جمالي، نعمة محفوظ، ليلى شحود، شادي نشابة، وليد صوالحي، جورج بكاسيني، قاسم عبد العزيز، سامي فتفت وعثمان علم الدين.

– عن دائرة عكار: طارق المرعبي، محمد سليمان، وليد البعريني، هادي حبيش، خضر حبيب وجان موسى.

– عن دائرة زحلة: عاصم عراجي ونزار دلول.

– عن دائرة البقاع الغربي- راشيا: أمين وهبي ومحمد القرعاوي وزياد القادري.

– عن دائرة بيروت الثانية: تمام سلام، نهاد المشنوق، رولا الطبش جارودي، غازي اليوسف، ربيع حسونة، باسم الشاب، نزيه نجم، زاهر عيدو، علي الشاعر وسعد رفيق الحريري.

ولوحظ ان الترشيحات خلت من أسماء 15 نائبا في كتلة “المستقبل” النيابية هم: فؤاد السنيورة، عاطف مجدلاني، عمار الحوري، عقاب صقر، سيبوه قالباكيان، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، خالد زهرمان، خالد الضاهر، جان اوغاسابيان، جمال الجراح، أحمد فتفت، نضال طعمة، نبيل دي فريج ومحمد قباني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام