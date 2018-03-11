قوات الحشد الشعبي العراقي احبطت هجوماً لتنظيم داعش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا شمال غرب نينوى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2018 - 21:30
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الإعلام الحربي: الجيش السوري يقسم الغوطة الشرقية إلى قسمين ويحاصر الإرهابيين في مدينة دوما بشكل كامل
الإعلام الحربي: التقاء القوات المتقدمة من مسرابا باتجاه مديرا بقوات الجيش المتمركزة في إدارة المركبات بحرستا
مصادر سورية: المساحة المتبقية في الغوطة مع الإرهابيين باتت مقسمة إلى قسمين شمالي بنسبة 21 بالمئة وجنوبي بنسبة 25 بالمئة
الجيش السوري يواصل التقدم في محيط إدارة المركبات في حرستا ويسيطر على عدد كبير من الأبنية الحاكمة ويقضي على قناصين
التلفزيون السوري: استشهاد 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء سقوط قذيفة على سيارة نقل في محيط ساحة الرئيس بجرمانا في ريف دمشق
تظاهرات في بلدات سقبا وحمورية وكفربطنا في الغوطة الشرقية تطالب الجماعات الإرهابية بالخروج من مناطقهم
الوحدات الكردية ترفض اقتراحاً بخروجها من عفرين مقابل وقف العملية العسكرية التركية وتؤكد أنها تحمي أرضاً سورية
اللجنة الوزارية المعنية بدراسة مشروع الموازنة تعقد آخر جلساتها في السراي الحكومي
وزير المالية علي حسن خليل: ستعرض الموازنة الاثنين على مجلس الوزراء ونحن راضون عن حجم التخفيضات
الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش بواسطة سيارات مزودة برشاشات على الحدود العراقية السورية في منطقة الجفيفي شمال غربي نينوى
الجيش الروسي يختبر بنجاح صاروخاً من نوع كينجال عالي الدقة وأسرع من الصوت جرى إطلاقه بواسطة مقاتلة ميغ 31
وزير الحرب الأميركي جيمس ماتيس يؤكد عدم تأثر استراتيجية واشنطن بالأسلحة الروسية الجديدة
أعضاء الائتلاف الحاكم في كيان العدو يتهمون نتانياهو بالسعي "لفرض انتخابات مبكرة قد تطيل مدة بقائه في الحكم"
إصابة خطيرة لشاب فلسطيني بعد دهسه بسيارة أحد المستوطنين بين بلدتي حزما وعناتا في قضاء القدس المحتلة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقتحمون مركز نعشاو العسكري في جيزان ويكبدون الجيش السعودي خسائر كبيرة في العديد والعتاد
الجيش المصري يعلن مقتل 16 "تكفيرياً" في عمليته العسكرية في شمال ووسط سيناء
مدير السي أي إيه: القراصنة الذين حاولوا التدخل بالانتخابات الرئاسية مرتبطون بالكرملين لكن ذلك "لم يؤثر على النتائج"
الرئيس فلاديمير بوتين: روسيا لن تعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف كان
تحطم طائرة تركية خاصة على متنها 11 شخصاً في جنوب إيران أثناء قيامها برحلة من الإمارات إلى اسطنبول
مراسل المنار: وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد سياسي واقتصادي
الأمم المتحدة تطلب مليار دولار للاجئين الروهينغيا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة جنوب شرق بنغلادش
حزب الجبهة الوطنية الفرنسي يعيد انتخاب مارين لوبن رئيسة له ويبعد والدها عن الرئاسة الفخرية للحزب
وزير الداخلية الألماني الجديد يتعهد باعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يرتكبون أعمالاً جرمية
الهند: إطلاق "التحالف الشمسي الدولي" لتشجيع الاستفادة من الطاقة الشمسية بحضور مسؤولين من 20 بلداً
قناة المنار وعائلة الزميل الفقيد قاسم دهيني يقيمون مجلس فاتحة الاثنين المقبل بمجمع المجتبى - الصفير الساعة 15:30
قوات الحشد الشعبي العراقي احبطت هجوماً لتنظيم داعش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا شمال غرب نينوى
منذ 29 mins
11 March، 2018
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