عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع موسع بين الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وحضره ايضا عدد من رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية، وخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والتشاور في الخطوات التي من شأنها تعزيز اوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أما سلامه، فنوه بهذا اللقاء، وقال “نحن جميعنا هنا نعمل لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو يجب ان يكون هدفا اساسيا لدى الجميع في لبنان. سياستنا في مصرف لبنان تستند إلى استقرار سعر صرف الليرة، وهي سياسة ثابتة ولدينا كل الامكانات للحفاظ على هذا الاستقرار”.

وأشار إلى أن “موجودات المصرف المركزي 43،2 مليار دولار، واحتياطات الذهب تفوق ال 11،5 مليار دولار، تضاف اليهما المبالغ الموجودة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبالغة حوالى 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للبنان”. وقال “الليرة ثابتة وهي مطلب وطني لدى الحكومة والمواطن وكل الجهات المسؤولة في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام