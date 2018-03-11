الجيش السوري يسيطر على غالبية قرية مديرا في الغوطة الشرقية لدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 11 2018 - 16:31
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإعلام الحربي: الجيش السوري يقسم الغوطة الشرقية إلى قسمين ويحاصر الإرهابيين في مدينة دوما بشكل كامل
الإعلام الحربي: التقاء القوات المتقدمة من مسرابا باتجاه مديرا بقوات الجيش المتمركزة في إدارة المركبات بحرستا
مصادر سورية: المساحة المتبقية في الغوطة مع الإرهابيين باتت مقسمة إلى قسمين شمالي بنسبة 21 بالمئة وجنوبي بنسبة 25 بالمئة
التلفزيون السوري: استشهاد 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء سقوط قذيفة على سيارة نقل في محيط ساحة الرئيس بجرمانا في ريف دمشق
تظاهرات في بلدات سقبا وحمورية وكفربطنا في الغوطة الشرقية تطالب الجماعات الإرهابية بالخروج من مناطقهم
الوحدات الكردية ترفض اقتراحاً بخروجها من عفرين مقابل وقف العملية العسكرية التركية وتؤكد أنها تحمي أرضاً سورية
الجيش الروسي يختبر بنجاح صاروخاً من نوع كينجال عالي الدقة وأسرع من الصوت جرى إطلاقه بواسطة مقاتلة ميغ 31
مكتب رئيس وزراء العدو: نتانياهو سيلتقي قادة أحزاب الائتلاف الحكومي لبحث الأزمة السياسية وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة
إصابة خطيرة لشاب فلسطيني بعد دهسه بسيارة أحد المستوطنين بين بلدتي حزما وعناتا في قضاء القدس المحتلة
الجيش المصري يعلن مقتل 16 "تكفيرياً" في عمليته العسكرية في شمال ووسط سيناء
حزب الجبهة الوطنية الفرنسي يعيد انتخاب مارين لوبن رئيسة له ويبعد والدها عن الرئاسة الفخرية للحزب
وزير الداخلية الألماني الجديد يتعهد باعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يرتكبون أعمالاً جرمية
الهند: إطلاق "التحالف الشمسي الدولي" لتشجيع الاستفادة من الطاقة الشمسية بحضور مسؤولين من 20 بلداً
قناة المنار وعائلة الزميل الفقيد قاسم دهيني يقيمون مجلس فاتحة الاثنين المقبل بمجمع المجتبى - الصفير الساعة 15:30
الجيش السوري يسيطر على غالبية قرية مديرا في الغوطة الشرقية لدمشق
منذ 2 ساعة
11 March، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الشمال وعائلة الأسير سكاف يحيون الذكرى الأربعين لاعتقاله
الجيش السوري يشطر مناطق تواجد المسلحين في الغوطة الشرقية إلى قسمين
تحليق معاد في اجواء منطقة مرجعيون ( الوكالة الوطنية)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..