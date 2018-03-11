أقام المنتدى الأدبي اللبناني برعاية حضرة العماد جوزاف عون قائد الجيش ممثلا بحضرة العميد الركن حسن حسان ،ندوة حول رواية الحقيقة الحائزة على جائزة مؤسسة ناجي نعمان الأدبية للإبداع للأديب محمد إقبال حرب مدير العلاقات الثقافية الدولية في المنتدى الأدبي اللبناني.

وبدأ الحفل بكلمة لرئيس المنتدى الشاعر فادي قباني،وأدار الندوة كل من الدكتور درية فرحات ، الأديب ميشال كبا ، الشاعر سلمان زين الدين ،والإعلامية هناء الحاج تقديماً بحضور رئيس بلدية الجديدة المضيفة ولفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين والحضور الللائق .

تلى الندوة توقيع الأديب محمد إقبال حرب لروايته الحقيقة مع حفل كوكتيل احتفاءً بالمناسبة .

المصدر: انترنت