صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

“بتاريخ اليوم وأمام مطعم البيت القديم على الطريق البحرية في المعاملتين، انفجر قسطل للمياه تسبب بحفرة كبيرة أدت الى عرقلة حركة السير بالاتجاهين، لذلك سيتم تحويل السير على الطريق البحرية لمدة ستة أيام على الشكل التالي:

– القادم من الشمال باتجاه بيروت على الطريق البحرية، عند مفرق كازينو لبنان مقابل مطعم السلطان ابراهيم الى الأوتوستراد.

– القادم من بيروت باتجاه الشمال على الطريق البحرية، عند مفرق غزير مقابل مطعم “Red Rose” إلى الأوتوستراد.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية