أقام الملتقى الثقافي اللبناني لقاء الأربعاء الأدبي في أمسية شعرية مميزة في

مركز الملتقى في بيروت. فكانت البداية مع رئيس الملتقى الشيخ فضل مخدر بكلمة ترحيبية بالمشاركين وضيف اللقاء والحضور بشخصياته الأدبية والشعرية والثقافية من مختلف المناطق اللبنانية.

ثم كانت الانطلاقة الشعرية، حيث أحيا الأمسية الشعراء: د. عادل يونس، ولطيفة سلطان ،وحسن المقداد ؛ بقراءات متنوعة تركت وقعها في الحضور في جو من التفاعل وحالة من التميز والغبطة معا.

وقد تلاهم الشاعر الدكتور محمد علي شمس الدين ضيف شرف اللقاء مثنيا على من سبقه وقرأ مختارات من نصوصه الشعرية الرائعة.

وختم اللقاء بشكر كبير من قبل رئيس الملتقى لضيف الشرف وللشعراء

وكان قد قدم الأمسية الشاعر بلال دياب ببراعة نصوصه وأدائه المتميز.

المصدر: انترنت