الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة مسرابا وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2018 - 13:18
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الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة مسرابا وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين
منذ 13 mins
10 March، 2018
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