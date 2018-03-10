استقبل رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق في منزله النائب السابق كريم الراسي على رأس وفد، وتم البحث في الأوضاع الخارجية والداخلية لا سيما موضوع الإنتخابات المقبلة وخاصة في محافظة عكار.

وبعد اللقاء كانت كلمة للشيخ عبدالرزاق حذر فيها القوى السياسية من “اعتماد الخطاب التحريضي والفتنوي وتوظيفه في الإنتخابات النيابية المقبلة لأنه لا يخدم المصلحة الوطنية ووحدة اللبنانيين وإنما يخدم أعداء لبنان والمشروع الأميركي الصهيوني”، داعيا الى “أن تكون الإنتخابات النيابية منطلقا لوحدة اللبنانيين وأن يأتي مجلس نيابي جديد يحافظ على لبنان وقوته المتمثلة بالمقاومة والجيش”.

واعتبر “ان تدخل السفارات الأجنبية والعربية في الإنتخابات المقبلة هو اعتداء سافر على سيادة لبنان وكرامة أهله”.

بدوره، تمنى الراسي “ان تمر هذه المرحلة من دون أحداث أمنية والنجاح والتوفيق للجميع لما فيه خدمة عكار وأهلها”، داعيا الى “تعاون الجميع لخدمة عكار وإنتشالها من الحرمان والفقر وإيجاد الحلول المناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام