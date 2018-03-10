“الانقلاب الكبير”، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية عديدة، اكتشاف مصدر الخطر “غير المتوقع” على كوكب الأرض.

ونشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا حول انقلاب كبير تشهده “الغابات الاستوائية، والتي كانت مثل “المغسلة الحيوية” للكربون في كوكب الأرض”.

وأوضحت الدراسة أن الغابات الاستوائية، بات ينبعث منها الآن الكربون أكثر من الأكسجين، ما أصبح يمثل خطر كبير على الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وكانت الغابات الاستوائية والمدارية في السابق تمثل “مغسلة حيوية” للكربون، حيث كانت تأخذ الكربون من الغلاف الجوي، وتحول إلى أكسجين، ولكن الاتجاه حاليا “انعكس”، حيث بات ينبعث من تلك الغابات ضعف كميات الكربون، التي تستهلكها.

وطالب العلماء بضرورة إنهاء عمليات إزالة الغابات، خاصة في المناطق المدارية، لأن هذا يمكن أن يساهم في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 8% تقريبا.

المصدر: سبوتنيك