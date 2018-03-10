الموجز السوري: 9 _ 03 _ 2018

دمشق وريفها:

ـ خرج عشرات المدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق، كما خرج 13 مسلحاً وعائلاتهم عبر ممر الوافدين قادمين من الغوطة الشرقية.

– استهدف المسلحون بالقذائف والرصاص المتفجر ممر الوافدين، حيث كان من المرتقب خروج عدد من المدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممر، كما أطلق المسلحون النار على سيارات تقل مدنيين لدى محاولتهم الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني الذي تم افتتاحه، أمس من جسرين باتجاه المليحة، في الوقت الذي تجمَّع فيه عشرات الأهالي في بلدة سقبا بالغوطة في محاولة منهم للوصول إلى الممر الإنساني جسرين _المليحة.

ـ استهدفت المجموعات المسلحة سيارات الهلال الأحمر العربي السوري، في منطقة ممر الوافدين في الغوطة الشرقية لدمشق، بالقذائف الصاروخية.

ـ استشهد طفل وامرأة وأصيب 6 آخرين بينهم امرأتين وطفل، جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء باب توما والقصاع والدويلعة والمزرعة والشاغور، ومنطقة باب السلام وساحة التحرير، ومشفى البيروتي الجامعي في مدينة دمشق، وعلى ضاحية حرستا ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ خرج العشرات من أهالي بلدة حمورية في الغوطة الشرقية لدمشق بتظاهرة طالبت بخروج المجموعات المسلحة من البلدة وبدخول الجيش السوري، كما خرجت تظاهرة ضد المجموعات المسلحة في بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية، بسبب منعها للمدنيين من الخروج عبر الممرات الآمنة.

ـ خرجت مسيرة للأطفال في بلدة الغزلانية بريف دمشق دعماً لعمليات الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية لإعادة الأمن إليها.

ـ قُتِل مسؤول “أركان فيلق الرحمن” المدعو “أبو علي الشاغوري” بنيران الجيش السوري في الغوطة الشرقية لدمشق.

دير الزور وريفها:

ـ أصيب 3 مدنيين بينهم طفلتين، جراء انفجار لغم من مخلفات داعش في بلدة غرانيج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري وحلفائه، مجموعة من “جبهة النصرة” مؤلفة من 10 أفراد كانت تقوم بتجهيز مرابط هاون في منطقة ملاعب كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي بصاروخ موجه، ما أسفر عن مقتل وجرح افرادها.

ـ أحصت مواقع كردية مقتل 313 عنصراً من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، إثر الاشتباكات مع “الوحدات الكردية” في قرى تابعة لبلدات جنديرس وشران وبلبل في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، خلال الـ 4 أيام الماضية.

ـ سيطرت فصائل “الجيش الحر” مدعومةً بالجيش التركي، على قرى مريمين وكفرمز والمالكية شرق وشمال شرق عفرين، وقرية كفر صفرة شمال غرب بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين، وقرية “سورائيل” وجبل “بيك أوباسي” على محور بلدة بلبل شمال عفرين، بعد اشتباكات مع “الوحدات الكردية”.

– قُتل 10 عناصر من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه جراء الاشتباكات مع “الوحدات الكردية” في قرية “بقجة” جنوب غرب بلدة بلبل شمال عفرين، كما دارت اشتباكات بين الطرفين في قرية كفر صفرة شمال غرب بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين.

– قُتل مسؤول “الفيلق الأول” التابع لـ “جيش الائتلاف المعارض” الملازم أول المنشق “وائل موسى” والملقب “أبو محمد”، خلال المعارك مع “الوحدات الكردية” في ريف عفرين.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 409 مسلحين من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، بينهم 71 جندياً تركياً، ومقتل 359 مسلحا من “الوحدات الكردية”، خلال المعارك بين الطرفين في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية التركية على عفرين، بتاريخ 20 كانون الثاني، وحتى اليوم.

ـ أمهلت عشائر مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، “قسد” 48 ساعة لإطلاق سراح المعتقلين من سجونها، وهددت ببدء تظاهرات ضدها، اعتباراً من يوم الأحد القادم.

إدلب وريفها:

ـ اصيب شابان، جراء ارتفاع وتيرة القصف على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، والذي مصدره مسلحو “جبهة النصرة” في ناحيتي بنش وبروما المجاورتين.

ـ قُتِل أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام”، المدعو “أبو عبد الرحمن المهاجر”، جراء انفجار عبوَّةٍ ناسفة، زرعها مجهولون، بسيارة كانت تقلّه، شرق مدينة خان شيخون، في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: الإعلام الحربي