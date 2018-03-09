دانت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيتي تسيبريس الجمعة السياسة “الحمائية” للرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوم استيراد على الفولاذ والالمنيوم، وحمل بعنف على المانيا في المجالين التجاري والعسكري. وقالت تسيبريس “انها الحمائية، استهتار بالشركاء الوثيقين الممثلين بالاتحاد الاوروبي والمانيا وبالتبادل الحر”. ووقع الرئيس الاميركي في البيت الابيض وثيقتين تشكلان انعطافا واضحا باتجاه سياسة حمائية، بعد 13 شهرا على وصوله الى السلطة، قائلاً “انفذ وعدا قطعته خلال الحملة”. وتحدث ترامب عن القضايا الدفاعية والتجارية واشار الى المانيا، قائلاً “لدينا اصدقاء واعداء ايضا استفادوا منا بشكل هائل منذ سنوات في التجارة والدفاع”. واضاف “اذا نظرنا الى حلف شمال الاطلسي نرى ان المانيا تدفع 1 بالمئة ونحن ندفع 4.2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية