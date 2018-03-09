قُتل سبعة أشخاص على الأقل الجمعة وجُرح سبعةٌ آخرون، في تفجير انتحاري استهدف حياً في العاصمة الأفغانية كابول. من جهته، أعلن المسؤول في وزارة الصحة محمد اسماعيل قاوسي لوكالة “فرانس برس” أنه تم نقل قتيلين و12 جريحاً الى مستشفيات العاصمة. وقتل شرطي في التفجير الذي وقع بالقرب من تجمع احياءً للذكرى السنوية الـ 23 لمقتل الزعيم في طائفة الهزارة عبد العلي مزاري على أيدي حركة طالبان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. ويأتي التفجير وسط ضغوط متزايدة على طالبان لقبول عرض الحكومة من أجل بدء حوار مباشر “لاحلال السلام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية